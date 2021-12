Covid: oggi in Fvg 388 nuovi casi e 6 decessi

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 06 DIC – Oggi in Fvg su 3.303 tamponi

molecolari sono stati rilevati 347 nuovi contagi con una

percentuale di positività del 10,51%. Sono inoltre 6.652 i test

rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 41

casi (0,62%).

Oggi si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 94 anni

di Trieste deceduta in una Rsa; un uomo di 92 di San Quirino n

ospedale; una donna di 91 di Muggia in Rsa, un uomo di 85 di San

Dorligo in ospedale, uno di 77 di Trieste in ospedale e uno di

76 anni di Aviano in ospedale. Le persone ricoverate in terapia

intensiva sono 29; i pazienti in altri reparti 305. Così il

vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo

Riccardi, evidenziando la fascia di maggior contagio, gli under

19 (26,5%).

I decessi ammontano a 4.024: 934 a Trieste, 2.048 a Udine,

721 a Pordenone e 321 a Gorizia. I totalmente guariti sono

122.806, i guariti clinicamente 287, le persone in isolamento

sono 7.701. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate

positive 135.152 persone: 32.212 a Trieste, 57.982 Udine, 26.375

Pordenone, 16.710 Gorizia e 1.873 da fuori regione. Il totale

dei casi positivi è stato ridotto di 4 unità a seguito di

altrettanti test antigenici non confermati dal tampone

molecolare. Il Sistema sanitario: rilevata la positività di un

infermiere e un tecnico dell’Azienda sanitaria universitaria

Friuli Centrale; un medico e un infermiere dell’Azienda

sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un amministrativo

dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute. Rilevati

3 casi tra gli ospiti delle residenze per anziani presenti in

regione (Pordenone), sono positivi 7 operatori nelle strutture

stesse (Pordenone, Trieste e Maniago). (ANSA).



