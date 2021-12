Covid: oggi in Fvg 763 nuovi contagi e 8 decessi

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 08 DIC – Oggi in Friuli Venezia Giulia su

8.802 tamponi molecolari sono stati rilevati 643 nuovi contagi,

con una percentuale di positività del 7,3%. Sono 15.330 i test

rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 120

casi (0,78%). Oggi si registrano 8 decessi, tra cui un uomo di

57 anni di Cordenons (deceduto in ospedale) e una donna di 68 di

Trieste

(ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono

a 27; i pazienti in altri reparti si riducono a 300. Lo comunica

il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo

Riccardi.

I decessi ammontano a 4.043: 940 a Trieste, 2.054 a Udine,

723 a

Pordenone e 326 a Gorizia. I totalmente guariti sono 123.999, i

clinicamente guariti 304, quelli in isolamento 7.728.

Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive

136.401 persone: 32.552 a Trieste, 58.415 Udine, 26.742

Pordenone, 16.806 Gorizia e 1.886 da fuori regione. Il totale

dei casi positivi è stato ridotto di 11 unità a seguito di 6

test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare

e di 5 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, è stata

rilevata la positività di 12 persone tra amministrativi,

infermieri e medici. Sono stati rilevati poi otto casi tra gli

ospiti delle residenze per anziani (tutti a Pordenone) e 5

positivi tra gli operatori delle strutture stesse (tre a

Pordenone, uno a Trieste e uno a S. Quirino). Risultano infine

positivi due migranti/richiedenti asilo a Gorizia. (ANSA).



