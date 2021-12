Covid: oltre 1700 nuovi casi in E-R, altri 7 morti

Condividi l'articolo

Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 34mila tamponi delle ultime 24 ore, aumentano ancora anche i ricoveri e si rilevano altri sette morti con Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi è del 5%, mentre l’età media dei contagiati sfiora 39 anni. Sul territorio il grosso dei nuovi contagi si concentra a Bologna (400 nuovi casi più altri 63 del circondario Imolese), a Reggio Emilia (289), Ravenna (224) e Rimini (171).

Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 88 (come ieri), 928 quelli negli altri reparti Covid (+7). Volano i casi attivi oltre quota 30mila, (oggi sono 30.673, +1129 da ieri). Di questi le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente il 96,7%.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte