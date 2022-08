Condividi l'articolo

Sono oltre 3.500 i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna (3.530 su 15.940 tamponi), dove nelle ultime 24 ore calano lievemente i ricoverati: nelle terapie intensive ci sono 51 pazienti (-3), negli altri reparti Covid 1.578 (-58). I casi attivi scendono a 51.576 (-1.795), il 96,8% dei quali in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 5.315 in più di ieri e si contano altri 10 morti, dai 57 ai 95 anni.

