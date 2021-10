Covid: oltre 300 casi in E-R, ma mille guariti

Condividi l'articolo









Sono 333 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, dove si registrano però mille guariti, un calo dei ricoverati nei reparti e tre morti, ultraottantenni.

Nel bollettino quotidiano fornito dalla Regione i nuovi positivi sono stati rilevati con 27.208 tamponi e 119 sono gli asintomatici. Ravenna è al primo posto con 61 nuovi casi, seguita da Bologna (59 più 15 dell’Imolese); poi Modena (45). I guariti sono 1.001 in più, i casi attivi sono 10.493 (-671) di cui il 97,1% in isolamento a casa. I morti sono uno a Reggio Emilia (un uomo di 82 anni), uno a Modena (una donna di 90 anni) e uno a Bologna (un uomo di 89 anni). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (30, come ieri); in diminuzione quelli negli altri reparti Covid (-9, diventano 278). (ANSA).



