E’ di oltre 48 milioni di contagi il bilancio del Covid-19 nel mondo, con quasi 1,25 milioni di decessi legati alla pandemia del nuovo coronavirus. Secondo i dati dell’università americana Johns Hopkins, il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti (dai calcoli del Washington Post hanno registrato per la prima volta oltre 100.000 nuovi casi in un giorno), con quasi 9,5 milioni di casi e oltre 233 mila morti. Seguono l’India e il Brasile.

