Covid: Oms, record di nuovi casi nel mondo, 350mila in 24 ore. In Europa per la prima volta oltre 100mila casi in 24 ore

Secondo record consecutivo di nuovi contagi da coronavirus nel mondo. Lo certifica l’Oms, riferendo che sono stati registrati oltre 350.000 casi nelle ultime 24 ore. Il precedente record era di 338.000. Il numero complessivo dei contagi è vicino ai 36 milioni e 700.000.

L’Europa ha registrato ieri oltre 100mila casi di coronavirus per la prima volta dall’inizio della pandemia: lo riporta l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) sul proprio sito.

Secondo l’Oms nella giornata di venerdì i casi sono stati 109.749, circa l’11% in più rispetto ai 98.904 segnati il giorno precedente. Nel complesso, secondo l’Oms il bilancio complessivo dei contagi in Europa è a quota 6.676.012.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte