Covid: ottomila nuovi casi e 17 morti in Emilia-Romagna

Oltre ottomila nuovi contagi in Emilia-Romagna, su 31.140 tamponi delle ultime 24 ore, e altri 17 morti, dai 69 ai 101 anni. Nel bollettino quotidiano della Regione il numero di ricoverati in terapia intensiva è stabile, 131 (+1), il 72,5% non vaccinati, mentre crescono i pazienti negli altri reparti Covid, 1.528 (+77).

Rispetto ai 9.090 casi registrati ieri, i contagi (8.014) registrano un -11,8%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +5,3%.

Bologna supera i duemila nuovi positivi (2.068 più 182 dell’Imolese), Modena ne conta 1.181, Ravenna 897.

A livello complessivo, in regione i guariti sono 1.207 in più da ieri e i casi attivi sono attualmente 103.826 (+6.790), il 98,4% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi.

Per la campagna vaccinale, sono 3.614.837 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90%, mentre quelle con almeno una dose (3.696.550) sono arrivate al 92%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.427.936.

