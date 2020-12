Covid: parenti, in ospedale Taranto rubati oggetti ai morti

(ANSA) – BARI, 03 DIC – Anelli, fedi nuziali, orologi e

telefoni cellulari che appartenevano a pazienti morti per Covid,

nell’ospedale Moscati di Taranto, non sono mai più stati

consegnati ai parenti che sospettano possano essere stati

rubati. E’ quanto sostengono alcuni familiari dei defunti che

hanno sporto denunce dopo le quali la magistratura ha aperto una

inchiesta, mentre l’Asl di Taranto ha avviato una indagine

interna. Al centro delle indagini ci sarebbero anche casi di

morti sospette e metodi brutali nel comunicare il decesso di un

paziente.

Ad alcuni cellulari restituiti sarebbe stata cancellata la

memoria che conteneva importanti ricordi. E forse anche qualcosa

di strano che accadeva nell’ospedale e che era stata filmata e

quindi – secondo i parenti – doveva essere cancellata. I

familiari di otto pazienti morti nel Moscati si sono uniti nel

gruppo ‘Per i nostri parenti’. Tra gli episodi riferiti, quello

di un paziente 78enne la cui figlia ha ricevuto la telefonata di

una dottoressa che, urlando, si lamentava perché l’anziano non

sopportava la maschera per l’ossigeno. Davanti al paziente, che

era vigile, la dottoressa avrebbe detto “se non la tiene muore”.

Pochi minuti dopo la stessa dottoressa avrebbe chiamato la

figlia del paziente dicendo “gliel’avevo detto che moriva, ed è

morto”. (ANSA).



—

