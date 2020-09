Covid: piccolo Comune Sardegna in lockdown sino al 2/10

(ANSA) – ORISTANO, 25 SET – Dopo Orune, nel Nuorese, un altro

paese della Sardegna, Aidomaggiore, in Provincia di Oristano, si

chiude in lockdown, ma stavolta lo stop è totale. Da domani e

sino al 2 ottobre compreso i cittadini potranno uscire solo per

motivi di estrema necessità e urgenza: “spostamenti casa –

lavoro, acquisto e quanto altro necessita per le esigenze

familiari, recarsi in farmacia o dal proprio medico curante”.

Chiuse anche tutte le ;attività commerciali del territorio,

fatta eccezione per le rivendite di generi alimentari e di prima

necessità, come farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchini. Lo

ha deciso la vice sindaca Maria Lourdes Pala, che sta

sostituendo il sindaco positivo al Covid e in isolamento.

L’ordinanza firmata dalla vicesindaca che scatta alla mezzanotte

di domani e che demanda i controlli a tutte le forze di polizia

presenti sul territorio, è stata prese in considerazione del “peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente

diffusione del Covid-19 – si legge nel provvedimento – che ha

fatto registrare, alla data odierna, due casi nel Comune di

Aidomaggiore e, numerosi cittadini sono in attesa di effettuare

il tampone naso-faringeo, poiché venute a contatto con soggetti

positivi”. (ANSA).



—

