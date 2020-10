Covid: Piemonte, prosegue allestimento moduli militari

(ANSA) – TORINO, 30 OTT – Per ridurre la pressione

ospedaliera verrà allestito un modulo militare con due

tensostrutture anche presso l’ospedale di Borgomanero, nel

Novarese. Gli allestimenti sono realizzati grazie alla

collaborazione tra la Regione Piemonte e le Forze Armate

(Brigata Alpina “Taurinense”), nell’ambito del progetto di

supporto alla Sanità Nazionale voluto dal Ministero della

Difesa.

Ogni tensostruttura può accogliere fino a 14 letti e gli

ospedali possono decidere la destinazione d’uso in base alla

specifica necessità, con l’obiettivo in generale di ridurre la

pressione di ospedali e pronto soccorso. La Protezione Civile

regionale doterà le strutture ospedaliere che ne hanno bisogno

di brandine e moduli bagno.

Ad oggi sono stati allestiti 6 moduli da due tensostrutture

ciascuno in 6 ospedali piemontesi: Rivoli (To), San Giovanni

Bosco (Torino), Orbassano (To), Cuneo, Savigliano (Cn) e

Alessandria. Nei prossimi giorni saranno allestiti anche i

moduli degli ospedali di Vercelli e Asti.

La Regione sta valutando la possibilità di chiedere

interventi analoghi anche presso altre strutture ospedaliere del

territorio, tra le quali Maria Vittoria e Martini di Torino e a

Chivasso (Torino). (ANSA).



