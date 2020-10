Covid: pm Bergamo, ospedale Alzano non fu sanificato

(ANSA) – MILANO, 23 OTT – Francesco Locati e Roberto

Cosentina, il primo ex dg e il secondo ex direttore sanitario

dell’Asst Bergamo Est avrebbero dichiarato “in atti pubblici” il

falso quando, nel caso della riapertura dopo poche ore del

pronto soccorso dell’ospedale di Alzano il 23 febbraio,

scrissero che erano state adottate “tutte le misure previste”, “circostanza rivelatasi falsa, stante la incompleta

sanificazione del PS e dei reparti del Presidio”. Lo scrive la

Procura di Bergamo nel decreto con cui ieri la Gdf ha effettuato

acquisizioni. Locati e Cosentina, infatti, rispondono anche di

falso, oltre che di epidemia colposa. Locati, in più, avrebbe

attestato il falso scrivendo anche in una relazione di “tamponi”

effettuati a pazienti e operatori già dal 23 febbraio. (ANSA).



