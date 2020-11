Covid: positivi al Lirico Cagliari, teatro chiuso fino 20/11

(ANSA) – CAGLIARI, 14 NOV – Sei dipendenti positivi al Covid

tra artisti, tecnici e personale amministrativo. E il Teatro

Lirico di Cagliari chiude in attesa dello screening che

riguarderà tutti i lavoratori e per consentire la sanificazione

dei locali. Lo stop è arrivato con una ordinanza del sindaco

Paolo Truzzu, che resterà in vigore fino al 20 novembre.

“All’inizio – spiega il sovrintendente Nicola Colabianchi -i

casi erano due, un tecnico è un corista. A quel punto abbiamo

effettuato altri trentacinque tamponi tra il personale”. E sono

così saltati fuori altri quattro casi. “Avendo raggiunto il

12-13% del personale positivo, si è ritenuto più prudente

chiudere – chiarisce Colabianchi – Ora attendiamo di effettuare

lo screening complessivo. Non c’è alcun focolaio – rassicura –

mi sembrano numeri in linea con quello che accade all’esterno

del Teatro”. (ANSA).



—

