Covid: positivi altri tre giocatori del Monza

(ANSA) – MILANO, 10 OTT – Altri tre calciatori del Monza sono

risultati positivi al Covid, dopo i due contagi emersi nella

squadra nei giorni scorsi. “A.C. Monza informa che, dopo

l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati altri

tre casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo

squadra”, si legge in una nota del club brianzolo. “I tre

calciatori sono completamente asintomatici, e come da normative

sanitarie in vigore, sono stati immediatamente posti in

quarantena a domicilio”. Negativi i tamponi per gli altri

componenti della squadra: gli allenamenti proseguiranno secondo

protocollo. (ANSA).



