Covid: positivi dopo viaggio a Medjugorje, caccia a contatti

Condividi l'articolo









(ANSA) – SASSARI, 10 NOV – A quasi due settimane dal rientro

in Sardegna, il rischio di contagio da Covid per la maggior

parte dei pellegrini che il 28 ottobre sono arrivati da

Medjugorje sembra attenuarsi. A confermare che il pericolo di

diffusione sia contenuto è il fatto che le persone ancora

ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’Aou di Sassari

sono quattro, tre dei quali supportati nella respirazione dal

casco Cpap, più un contatto di uno di loro, contagiato dunque in

Sardegna.

I casi accertati dei fedeli che nei giorni successivi al ritorno

dalla Bosnia hanno accusato dei sintomi e sono risultati

positivi sono 30, su un gruppo di 167 persone provenienti da

diverse parti dell’Isola, ma concentrate soprattutto in Gallura.

In prevalenza non erano vaccinati e in gran parte over 60,

proprio come quelli finiti a Sassari, residenti tra Aggius,

Luogosanto, Bassacutena e Tempio Pausania.

Al momento le condizioni dei ricoverati sono considerate

stazionarie e c’è ottimismo circa la possibilità di scongiurare

che qualcuno di loro debba essere trasferito in terapia

intensiva. A preoccupare è semmai la situazione a livello

territoriale, ad iniziare dalle persone con cui i pellegrini

sono stati a contatto una volta fatto rientro a casa, circa un

migliaio complessivamente. Si attende di conoscere nel dettaglio

il tracciamento predisposto dal servizio di Igiene pubblica

dell’Ats per capire quante possano essere le persone da

sottoporre a tampone e a quarantena.

Il tour in terra bosniaca, durato cinque giorni, è stato

organizzato dall’agenzia Renata Travel di Olbia, specializzata

in pellegrinaggi, ed era il primo a Medjugorje dopo due anni di

stop legato alla pandemia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte