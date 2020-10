Covid: positivi pallanuoto, rinviate 3 partite di A/1

Ci sono casi di positività al Covid-19 anche nella pallanuoto. Per questo la Fin, con una nota sul sito federale, fa sapere che tre partite della prima giornata della Serie A/1, in programma sabato sono state rinviate a data da destinarsi “a titolo cautelativo”. Si tratta di San Donato Metanopoli-Telimar Palermo, AN Brescia-Roma e Posillipo-Iren Genova Quinto. I casi di positività rilevati sono quelli di Francesco Lo Cascio del Telimar e di Marco Del Lungo ed Edoardo Di Somma dell’AN Brescia.

“Preso atto della positività al Covid-19 riscontrata dall’atleta della Telimar Palermo Francesco Lo Cascio – è scritto nella nota sul sito della Fin -, in ossequio alle normative a tutela della salute e a salvaguardia della regolarità del campionato, sono stati sottoposti all’esame del tampone gli staff e gli atleti delle squadre e gli arbitri che hanno partecipato al concentramento di Palermo di coppa Italia, tenutosi venerdì e sabato scorsi”. “In attesa degli esiti di tutti gli accertamenti sono emerse le positività di Marco Del Lungo ed Edoardo Di Somma dell’AN Brescia – è scritto ancora nel comunicato. Pertanto, a titolo cautelativo, la Federazione ha stabilito il rinvio a data da destinarsi di San Donato Metanopoli Sport-Telimar Palermo, AN Brescia-Roma Nuoto e CN Posillipo-Iren Genova Quinto valide per la prima giornata del campionato”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte