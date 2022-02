Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 02 FEB – Il Governatore del Friuli Venezia

Giulia, Massimiliano Fedriga, è positivo al Covid-19.

Come riportano i media locali, il presidente della Regione è

asintomatico ma ovviamente si è posto subito in isolamento.

Fedriga ha anche sospeso tutti gli appuntamenti in presenza:

continuerà a lavorare da remoto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte