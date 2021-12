Covid: positivo il sindaco di Cortina

Condividi l'articolo

(ANSA) – VENEZIA, 15 DIC – “Può accadere che dopo quasi due

anni dall’inizio della pandemia, dopo 22 mesi che ricevi

quotidianamente l’elenco delle persone positive del tuo paese,

su quelle righe evidenziate in arancione leggi anche il tuo

nome: Gianpietro Ghedina caso positivo”. Così il sindaco di

Cortina, con un messaggio su Facebook, ha annunciato oggi ai

concittadini ampezzani di avere il Covid.

“Sto bene, qualche linea di febbre che mi ha allarmato,

tampone molecolare e l’esito di positività al test COVID 19 –

rassicura -. Qualcuno si domanderà…ma era vaccinato? Ero in

attesa del terzo vaccino, cosiddetto Booster, prenotato per il

16 dicembre, giusti 6 mesi dalla seconda dose”. Il primo

cittadino cortinese continuerà la sua opera da casa. “E dunque

eccomi in isolamento, da dove comunque continuo a lavorare –

sottolinea Ghedina – anche grazie alla tecnologia che in questo

periodo di restrizioni ci sta agevolando molto”. Il sindaco dice

infine di aver voluto condividere la notizia “per trasparenza,

senza voler creare dibattiti sul vaccino o su altri aspetti”.

