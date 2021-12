Covid: positivo il tecnico dell’Aston Villa Gerrard

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 DIC – L’Aston Villa ha annunciato che il

manager, Steven Gerrard, è risultato positivo al Covid ed è

stato posto in isolamento. L’ex stella del Liverpool non potrà

quindi essere in panchina per la partita del Boxing Day contro

il Chelsea ma anche per quella seguente, contro il Leeds, del 28

dicembre.

Un annuncio che arriva man mano che si moltiplicano i casi di

positività in Premier League, con diverse partite di domani che

sono già state rinviate. Lo stesso Aston Villa aveva dovuto

rinunciare alla partita col Burnley dell’ultimo turno a causa di

numerosi casi di Covid nel gruppo squadra. (ANSA).



