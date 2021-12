Covid: Premier; anche Leicester-Norwich rinviata

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – LONDRA, 30 DIC – La partita tra Leicester e

Norwich in programma sabato prossimo e valida per la 21°

giornata del campionato inglese, è stata rinviata su richiesta

del Norwich che non ha potuto, a causa del Covid, schierare la

sua squadra, ha annunciato questa la Premier League. “Il

direttivo ha tenuto conto della richiesta del Norwich che non

aveva il numero di giocatori necessario per questa partita,

ovvero tredici calciatori e un portiere, a causa dei casi di

Covid-19 e degli infortuni”, ha spiegato l’organo di governo del

calcio inglese. “Le persone che sono risultate positive vengono

poste in isolamento”, ha precisato il Norwich senza indicare il

numero di giocatori interessati.

Si tratta del 17° match del campionato inglese rinviato dal 9

dicembre, di cui tre dei nove in programma per il tradizionale

Boxing Day, il 26 dicembre. (ANSA-AFP).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte