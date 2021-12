Covid: preparativi per riaprire l’ospedale Fiera Milano

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 DIC – Regione Lombardia si è attivata per “preparare alcuni moduli dell’ospedale in Fiera, per renderli

operativi in 24/48 ore se si manifestasse l’esigenza” lo ha

spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana invitando

ad evitare allarmismi.

“Niente allarmismi , ricordiamoci – ha aggiunto – che lo

scorso anno in questo periodo, dopo un mese di zona rossa,

avevamo 3.437 ricoverati nei reparti ordinari, oggi 887, e 489

ricoverati in terapia intensiva, oggi 108”. (ANSA).



