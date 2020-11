Covid: primo giorno zona arancione Puglia, asporto in strada

(ANSA) – ROMA, 06 NOV – Tavolini all’ingresso dei bar per

sbarrare l’ingresso e servire i clienti all’esterno, scritte su

fogli stampati che ricordano che l’unico servizio disponibile è

l’asporto, bidoncini della spazzatura pieni di bicchieri in

carta e polistirolo. Poche persone in coda davanti ai locali per

ordinare caffè e cornetti da portare via e negozi quasi

completamente vuoti. Così si presenta il centro di Bari nel

primo giorno di entrata in vigore delle nuove norme anti-Covid

che individuano la Puglia come zona arancione, dove al

coprifuoco dalle 22 si aggiunge il divieto di spostamento tra

Comuni e la chiusura al pubblico delle attività di ristorazione,

una sorta di mini lockdown.

I clienti, così si sono organizzati i titolari di bar e

ristoranti, possono avvicinarsi all’ingresso o in alcuni casi

entrare uno alla volta per vedere i prodotti da acquistare, come

nel caso delle pasticcerie, ordinare, pagare e aspettare fuori

la consegna. “In mezza giornata ci siamo organizzati per cercare

di sopravvivere e continuare a lavorare ma forse sarebbe stato

meglio chiudere” dice qualcuno, mentre in tanti lamentano “poca

chiarezza nelle norme”.

Le principali via della movida barese sono quasi deserte, i

gazebo sulle strade pedonali sono chiusi con sedie e tavoli

accatastati e molti locali hanno deciso di non aprire affatto.

(ANSA).



