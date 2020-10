Covid: procura Genova indaga su ritardi sanità

(ANSA) – GENOVA, 23 OTT – La procura di Genova indaga per

il caos nei pronto soccorso cittadini dopo il boom di malati di

Coronavirus. Il fascicolo è per atti relativi e non ci sono

indagati. L’indagine è partita dopo le numerose segnalazioni di

pazienti e medici che lamentano la mancata attuazione dei piani

per fronteggiare l’emergenza.

La procura vuole capire come mai, a fronte di una previsione

dell’arrivo della seconda ondata, non siano stati aperti nuovo

reparti Covid o non sia stato assunto nuovo personale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte