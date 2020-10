Covid: produttori articoli sport, la politica ci difenda

(ANSA) – ROMA, 23 OTT – “È legato a doppio filo al benessere

della gente e tiene in piedi un comparto, quello dell’industria

sportiva, attorno alla quale gravitano migliaia di famiglie. Lo

sport è tutt’altro che sacrificabile. La politica dovrebbe

difenderlo, anziché imporre stop o ultimatum”. Assosport,

l’Associazione nazionale fra i produttori di articoli sportivi,

lancia l’allarme. “Ogni attività – per chi ci vive – è

essenziale. Nessun settore è superfluo, se tiene in vita intere

famiglie”, aggiunge. Luca Bettini, presidente del gruppo

Assofitness, che in Assosport riunisce le aziende italiane di

fitness, ceo e founder di Kwell dice: “L’ultimatum del premier

agli operatori delle palestre ha rappresentato una vera mazzata,

in un momento delicato. Per le imprese legate alle palestre,

settembre e ottobre rappresentano in genere i mesi della

raccolta dei nuovi ordini che arrivano dagli operatori che

riassortiscono o rinnovano il parco macchine, forti dei nuovi

abbonamenti. Quest’anno il calo registrato dalle palestre in due

mesi è sul 30-40% e l’eco delle ricadute economiche dell’ammanco

si è avvertita”.

“Gli scenari all’orizzonte sono preoccupanti. Per questo

dico: ben vengano – il commento di Bettini – nuovi protocolli e

ogni misura che tuteli la salute dei cittadini, che è

prioritaria e che nessuno mette in discussione, purché siano

inseriti all’interno di un disegno strategico”. “L’estate aveva

portato con sé segnali di ripresa dei consumi, ma assistiamo già

ad un’inversione di tendenza. Oggi sono in frenata in Italia e

in tutti i principali mercati europei – aggiunge Gianluca

Pavanello, chief executive officer di Macron -. Al pari della

scuola e al netto delle necessarie precauzioni da adottare per

salvaguardare la salute, trovo che sia importante per i nostri

ragazzi dare continuità alle attività sportive”. “Per le nostre

aziende un nuovo lockdown – la sintesi del nuovo presidente

designato di Assosport, Anna Ferrino, ad di Ferrino & c. spa –

sarebbe impossibile da sopportare. L’impatto sull’occupazione

sarebbe uno tsunami. La politica ha davanti una sfida ardua:

garantire la continuità delle attività economiche nella massima

sicurezza”. (ANSA).



