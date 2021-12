Covid: pronta riconversione due reparti a Cagliari

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 17 DIC – Ancora sono disponibili alcuni

posti letto liberi nei reparti Covid all’ospedale Binaghi di

Cagliari, ma all’occorrenza saranno riconvertiti in reparti

dedicati ai positivi Geriatria e poi, eventualmente Pneumologia.

Lo dice all’ANSA il direttore sanitario del presidio ospedaliero

di Cagliari Sergio Marracini, che già ieri aveva annunciato

nuove aperture.

“Per ora abbiamo 77 pazienti al Binaghi di cui 7 in Terapia

Intensiva, quindi una ventina di letti disponibili – spiega – Al

Santissima Trinità sono 20 i posti che saranno dedicati ai

pazienti Covid in Geriatria”. (ANSA).



