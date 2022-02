Covid: prosegue calo incidenza Marche a 919,20, +1.634 casi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 20 FEB – Cala ancora il tasso di incidenza

cumulativo nelle Marche, arrivando a 919,20 su 100mila abitanti

(ieri 953,77). Sono 1.634 i positivi al covid rilevati nelle

ultime 24 ore, 37,4% dei 4.368 tamponi analizzati nel percorso

diagnostico (su 5,896 tamponi complessivi). I soggetti con

sintomi sono 391, i contatti stretti di casi positivi 558, i

contatti domestici 368, i casi in fase di approfondimento

epidemiologico 297. Sono inoltre 2 i positivi in setting

scolastico formativo, 4 in contatti in setting lavorativo, 3

quelli in ambiente di vita/socialità, 2 quelli emersi dallo

screening sanitario. La provincia di Ancona è ancora quella con

il maggio numero di casi, 422, seguita da Macerata con 373,

Pesaro Urbino e Ascoli Piceno, entrambe con 269, Fermo con 243,

oltre a 58 casi fuori regione. Le fasce di età in cui il contagio circola di più sono ancora 25-44 anni con 410 casi e

45-59 con 368, seguite da 6-10 anni con 162 e 60-69 con 142.

(ANSA).



