Covid: prosegue il calo dei ricoveri in E-R ma 49 morti

(ANSA) – BOLOGNA, 04 FEB – Sono quasi diecimila i nuovi casi

di Coronavirus in Emilia-Romagna, 9.879 a cui si aggiungono

circa 900 positivi registrati nei giorni scorsi, ma non caricati

a sistema da parte dell’Ausl di Ferrara e che portano a 10.779

il numero nel bollettino odierno della regione, su circa 55.700

tamponi.

Prosegue la diminuzione dei ricoverati, 149 nelle terapie

intensive (-3), 90 non vaccinati, 2.430 negli altri reparti

Covid (-89). Scendono i casi attivi a 213.232 (-44.486), il

98,7% in isolamento a casa, grazie all’aumento dei guariti,

55.216. È alto il numero dei morti: 49, 18 conteggiati nel

Bolognese, di cui quattro, però, si sono verificati a gennaio e

i restanti 14 dal primo di febbraio a oggi. Nel Ravennate c’è

anche un 27enne, affetto da più patologie. (ANSA).



—

