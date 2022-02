Covid: prosegue il calo dei ricoveri in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo

Tornano a crescere, rispetto agli ultimi giorni, i casi di positività al Coronavirus registrati in un giorno in Emilia-Romagna, ma prosegue, e sembra consolidarsi, il calo dei ricoveri. Si sono però registrati ancora 30 morti, di età compresa fra i 64 e i 93 anni. I nuovi casi di positività sono infatti 7.463, individuati sulla base di oltre 41mila tamponi. I casi attivi scendono a 122.149, il 98,1% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 137 pazienti (tre in meno rispetto a ieri), 77 dei quali non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. Negli altri reparti Covid ci sono invece 2.242 pazienti (-43).

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte