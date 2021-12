Covid: punto tamponi drive through Marina Militare a Ancona

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 30 DIC – Sarà operativo all’inizio del 2022,

con la riapertura delle scuole, il primo punto tamponi

Drive-through della Marina Militare nelle Marche e in Italia

dedicato alla popolazione scolastica con l’operazione “Athena”.

Allestito presso la sede della Marina a Piano San Lazzaro di

Ancona per lo screening degli studenti delle scuole della

provincia del capoluogo marchigiano, potrà supportare anche le

altre province. In caso di necessità potrebbero essere attivati

anche altri punti drive della Difesa in altre località.

L’obiettivo è evitare la didattica a distanza.

Ad Ancona è presente uno degli 11 laboratori di diagnostica

molecolare della Difesa in Italia, in grado di processare dai

200 ai 250 tamponi al giorno (sia test antigenici rapidi che

molecolari). È la prima volta che la Marina Militare apre la sua

sede ai civili in ambito pandemico nelle Marche. Qui si potranno

sottoporre a test per individuare una eventuale positività al

Covid, dai bambini che frequentano il nido fino agli studenti

delle università nel momento in cui si verificano casi positivi

all’interno della classe o della comunità educativa. Le

prenotazioni avverranno sulla piattaforma dell’Asur sulla quale

verranno inseriti anche i dati di refertazione. La popolazione

scolastica sarà sottoposta a test antigenico rapido a tempo

zero, successivamente il tampone rapido sarà ripetuto a 5 giorni

per l’intera classe. Ogni caso positivo dovrà essere confermato

con il test molecolare, che dovrà essere ripetuto prima del

rientro in classe. In campo ci saranno 8 unità, fra medici,

infermieri e biologi, personale appartenente alla Marina

Militare e al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. L’orario del Drive-through andrà dalle 8:30 alle 13:00, ma in

caso di overbooking potrà anche essere esteso. (ANSA).



