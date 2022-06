Covid: quasi 5mila casi in Emilia-Romagna, ma nessun morto

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 GIU – Quasi 5mila contagi, ma, per la

prima volta dopo tanto tempo, nessun morto. In Emilia-Romagna i

nuovi casi di positività al Coronavirus, registrati nelle ultime

24 ore sula base di circa 16mila tamponi, sono 4.546, che

portano il numero dei casi attivi a 38mila.

Salgono i ricoveri, ma il 97,8% delle persone che sono

attualmente positive è in isolamento domiciliare perché non ha

bisogno di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 30

pazienti (uno in più di ieri) mentre i positivi negli altri

reparti Covid sono 816 (+24). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte