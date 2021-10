Covid: quasi trecento nuovi casi e 4 morti in Emilia-Romagna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 21 OTT – Sono 294 i nuovi casi di

positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle

ultime 24 ore sulla base di oltre 30mila tamponi registrati. Ci

sono però altri quattro morti: una donna di 83 anni in provincia

di Modena, un uomo di 74 anni nel Ravennate, e due riminesi di

83 e 94 anni.

Prosegue il calo dei casi attivi che scendono sotto quota

12mila. Di questi le persone in isolamento a casa perché non

necessitano di cure ospedaliere sono il 97,3%. Stabile il numero

dei ricoveri in terapia intensiva (31 come ieri), in leggero

calo quelli negli altri reparti Covid che sono 283 (-13).

In termini assoluti, la provincia con il più alto numero dei

contagi è Bologna (70 casi, di cui 14 nell’Imolese), seguita da

Tavenna (67) e Forlì-Cesena (37). (ANSA).



