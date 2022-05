Covid: quattromila nuovi contagi in E-R, ricoveri stabili

Condividi l'articolo

Poco più di quattromila (4.041) nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, ricoveri stabili e altri nove morti in regione. Il bollettino quotidiano dei contagi si basa su 19.778 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 34 (+2), l’età media è di 67,4 anni. Le persone negli altri reparti Covid, sono 1.330 (-1), età media 75,6 anni. I casi attivi sono 53.318 (-929), il 97,4% a casa con sintomi lievi o privi di sintomi; i guariti sono 4.961 in più. Le nove persone morte avevano età comprese tra 74 e 87 anni.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte