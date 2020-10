Gli Stati Uniti registrano il record assoluto di contagi: oltre 91 mila in più nelle ultime 24 ore. Un dato mai registrato da inizio pandemia. Superati anche i 9 milioni di casi, con oltre 20 Stati che hanno registrato un’impennata dei contagi. Il presidente Trump, però, ostenta sicurezza: “Francia e Germania non stanno andando bene. Noi vogliamo il loro bene ma stanno chiudendo. Noi invece non chiuderemo”.

