Covid: record di casi in Australia, 50.000 nelle ultime 24 ore

L’Australia ha riportato un numero record di circa 50.000 (47.738) nuovi casi di Covid, per la maggior parte di variante Omicron e non gravi.

Nonostante i tracciamenti a tappeto e la chiusura delle frontiere il Paese era appena uscito da un’ondata di Delta che aveva ridimensionato l’ambizione del governo di arrivare a zero-casi di coronavirus. Ora, come altri nel resto del mondo, l’Australia si affida alla campagna vaccinale con il 91,5% della popolazione che ha già ricevuto due dosi e 2,5 milioni il booster.

