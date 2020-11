Covid: Reggina; positivi due membri dello staff

(ANSA) – ROMA, 18 NOV – Con un comunica, la Reggina (club

della Serie B) ha reso noto che due componenti dello staff,

facenti parte del gruppo squadra, sono risultati positivi al

test del Covid-19.

“La Reggina comunica che due persone dello staff appartenenti

al ‘gruppo squadra’, sono risultate positive al Covid-19 – è

scritto nella nota – e sono già in isolamento domiciliare. Come

previsto dal protocollo anticovid FIGC, tutto il gruppo squadra

effettuerà il test sierologico e il tampone molecolare”.

Domenica la Reggina ospiterà il Pisa nel posticipo, delle ore

21, del campionato e a questo proposito i l presidente del club

toscano, Giuseppe Corrado, si è lamentato perché “le società

avevano chiesto che per le trasferte disagevoli non fossero

previsti posticipi. Si fosse giocato domenica alle 14 avremmo

potuto fare rientro nella stessa giornata. Invece avremo un

pernottamento in più. Dovremo, per motivi di sicurezza

sanitaria, usufruire di un volo charter e soggiornare in un

albergo riservato solo a noi per evitare qualsiasi tipo di

contatto con l’ambiente esterno”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte