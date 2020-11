Covid: Regione Marche, sistema sanitario regge e risponde

(ANSA) – ANCONA, 14 NOV – Nelle Marche “la rete

ospedaliera ha dimostrato e continua a dimostrare una buona

capacità di tenuta all’ondata pandemica. Si conferma che le

strutture sanitarie regionali hanno capacità e spazio importante

a disposizione per accogliere sia i pazienti Covid-19 che i

pazienti con patologie ordinarie”. Lo afferma la Regione in un ‘punto’ sull’assistenza sanitaria e sociosanitaria regionale “con la condizione attuale della pandemia e il recente passaggio

delle Marche da regione ‘gialla a regione ‘arancione’ nonostante

i dati confermino un rallentamento della crescita

epidemiologica. La Regione rassicura sulla “tenuta del sistema

sanitario regionale che sta reggendo prontamente alla seconda

ondata pandemica ed è pronto a rispondere alle esigenze dei

cittadini”.

“Come confermano i dati degli ultimi giorni, – riferisce la

Regione – il bisogno di terapia intensiva per pazienti Covid-19

è al momento stazionario. Rispetto agli iniziali 115 posti letto

di terapia intensiva, è stato approntato un incremento di più

del 40% di posti letto aggiuntivi (per un totale ad oggi di 164

posti letto Terapia intensiva), che ci consente di mantenere a

disposizione dei cittadini le risposte per interventi chirurgici

necessari per la garanzia della salute pubblica”. (ANSA).



