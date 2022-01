Covid: riunione ‘politica’, domani protocollo a Stato-Regioni

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 GEN – I tecnici sono al lavoro per

preparare un protocollo Covid per il mondo dello sport da

presentare domani alla Conferenza Stato-Regioni e da sottoporre

poi al Cts nei giorni successivi. Lo apprende l’ANSA dopo una

riunione ‘politica’ svoltasi tra il ministro della Salute,

Roberto Speranza, quello per gli Affari Regionali, Maria Stella

Gelmini, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, il

presidente del Coni, Giovanni Malagò. (ANSA).



—

