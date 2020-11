(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Altro positivo al Covid in casa Roma.

Si tratta di Pietro Boer, partito ieri con la squadra per

Genova. Lo annuncia il calciatore su Instagram: “Ciao a tutti,

purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non

accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il

periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima

possibile, nel frattempo forza Roma”. (ANSA).



