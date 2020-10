(ANSA) – ROMA, 18 OTT – Fonseca può tirare un sospiro di

sollievo. Dopo la positività di ieri di Riccardo Calafiori, la

Roma ha svolto in mattinata nuovi test che hanno dato tutti

esito negativo. Dunque non ci saranno altre defezioni in vista

del match di stasera con il Benevento con le positività che

restano quelle del terzino giallorosso e di Diawara. (ANSA).



—

