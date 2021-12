Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – La Roma torna ad allenarsi e i

tamponi molecolari di ieri hanno evidenziato un solo caso di

positività. Il giocatore preferisce per privacy che il nome non

venga fatto, è già in isolamento ma con sintomi lievi. Motivo

per cui nei prossimi giorni proverà a fare un nuovo test.

(ANSA).



—

