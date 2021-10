Covid: Russia, 1.015 morti in 24 ore, record dall’inizio dell’epidemia

Condividi l'articolo









In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anticoronavirus. Secondo i dati ufficiali, nel corso dell’ultima giornata sono stati accertati 33.740 nuovi casi di Covid-19, mentre dall’inizio dell’epidemia 8.060.752. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

Nuovo picco in Gran Bretagna: quasi 50mila casi in 24 ore

In Francia lieve ripresa dei contagi, ‘fare attenzione’ – Mentre numerosi esperti hanno continuato a mostrare ottimismo fino a qualche giorno fa sull’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus in Francia, il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha invitato tutti a “fare attenzione”: “Abbiamo visto l’epidemia arretrare molto quest’estate – ha detto Attal questa mattina ai microfoni di RTL – ma da una settimana osserviamo che l’epidemia riprende a guadagnare terreno. E’ leggerissimo, ma bisogna stare attenti”.

“Quello che ci rende ottimisti – ha continuato – è il tasso di copertura vaccinale che osserviamo nel nostro paese”, ha detto il portavoce del governo, che sull’arrivo di un’eventuale 5/a ondata non si è voluto pronunciare: “E’ ancora troppo presto per dirlo – ha detto – ma abbiamo avuto ragione ad essere prudenti. Bisogna continuare a proteggere i francesi con la vaccinazione. Bisogna che la protezione conferita dal vaccino prosegua, ed è in particolare il compito del richiamo vaccinale”. Per questo motivo, Attal ha lanciato un appello a coloro che sono vaccinabili con il terzo richiamo (popolazione a rischio e ultrasessantacinquenni) a non esitare: “su 6 milioni di persone vaccinabili – ha detto, 2 milioni hanno già fatto il richiamo. Sono tanti, ma sono ancora pochi”, ha concluso.

