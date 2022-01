Covid: Sala guarda Johnson, nostra prudenza può durare molto?

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 20 GEN – “Questa pandemia ormai sta creando

problemi sociali straordinari. Sto vedendo le decisioni che sta

prendendo Boris Johnson, che probabilmente si sta prendendo

anche i rischi. Ma mi chiedo anche se il nostro posizionamento

molto molto prudente possa essere tenuto a lungo”. E’ quanto

sostiene il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine

dell’inaugurazione di un nuovo negozio Lidl.

“Continuare a tenere chiuse le discoteche, i live club

eccetera, non è che poi i ragazzi stanno in casa, ma se ne vanno

in giro, più o meno giustamente”, aggiunge Sala, che ritiene “molto difficile continuare a gestire questa situazione”.

(ANSA).



