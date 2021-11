Covid: Saltamartini, incentivare campagna vaccinale

Condividi l'articolo









(ANSA) – ANCONA, 05 NOV – Di fronte all’impennata di casi

positivi, arrivati a 252 nelle Marche nelle ultime 24 ore,

l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, ritiene

che sia necessario “incentivare la campagna vaccinale”. “Ho

parlato oggi con il gen. Figliuolo per lasciare 65 medici che ci

servono per le vaccinazioni. Un tema importante fa cittadini

attivi. Credo che i vaccini siano una risposta efficace al

covid, dobbiamo proseguire nella somministrazione”. Quanto al

Covid Center di Civitanova Marche, l’ ‘astronave’ ideata da

Guido Bertolaso durante la prima ondata della pandemia, resta “una riserva che potrebbe servire nel caso si arrivi ad una

picco tale di ricoveri a cui gli ospedali non possano fare

fronte. Ma è una eventualità che al momento non è a portata di

mano” ha sottolineato. (ANSA).



