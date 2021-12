Covid: San Marino, ultima vittima un 49enne non vaccinato

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 DIC – Avrebbe compiuto a breve 50 anni,

l’ultima vittima legata al Covid a San Marino. A quanto si è

appreso da fonti non ospedaliere, l’uomo – un 49enne affetto da

alcune patologie e morto nelle prime ore di ieri a casa – non

era vaccinato. Dopo essere risultato positivo al virus, e

contattato dal servizio di tracciamento del Titano, avrebbe

rifiutato le cure consigliate appoggiandosi a un medico di

fiducia e avrebbe anche rifiutato la proposta di un ricovero.

Con questo ultimo caso, cresce a quota 94 il computo totale

dei decessi nella piccola Repubblica dall’inizio dell’epidemia

di Coronavirus mentre sono 351 i positivi totali. Nell’ultima

settimana – dal 29 novembre al 5 dicembre – si sono registrati

233 nuovi contagi mentre sono 160 le persone guarite. Sono 9,

invece, le persone ricoverate in ospedale, di cui 3 in terapia

Intensiva e 6 nel reparto di isolamento. Nello stesso periodo

del 2020 – tra il 30 novembre e il 6 dicembre – i contagi erano

stati 317 ma i ricoveri erano 25 di cui 9 in terapia intensiva.

Sul fronte vaccinale, il totale delle vaccinazioni registrate

a San Marino dall’inizio della campagna fino alla giornata di

ieri è di 51.201 di cui 23.336 persone vaccinate con la prima

dose e 25.303 con la seconda dose o con la dose unica. Sono

4.718, infine, le persone che hanno ricevuto la dose di

richiamo. (ANSA).



