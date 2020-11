Covid: Sardegna stanzia 400mln di aiuti a imprese e famiglie

(ANSA) – CAGLIARI, 21 NOV – Una “manovrina” da 400 milioni

per affrontare l’emergenza, sostenere le famiglie, le imprese e

i territori della Sardegna, provati dalle conseguenze economiche

negative della pandemia e per preparare la ripresa. La Giunta

regionale ha, infatti, approvato l’assestamento di bilancio che

prevede riusorse per rafforzare interventi già programmati e che

proseguiranno in questa seconda ondata di contagi.

Si tratta di 221 milioni che arriveranno alle imprese e per

l’occupazione, 28 milioni alle politiche sociali, 20 milioni

alla sanità, 34 milioni all’agricoltura, 5 mln al comparto

scolastico e 9 mln agli investimenti. Aiuti anche ael settore

taxi e del noleggio con conducente.

“Un forte sostegno al sistema produttivo sardo fortemente

colpito e penalizzato alle conseguenze della pandemia in corso:

un anno fa nessuno si sarebbe aspettato un fenomeno impattante

quale è stato, e continua nostro malgrado ad essere, il

Coronavirus – dice il governatore dell’Isola Christian Solinas –

Per questo occorre agire subito per sostenere il mondo

produttivo con un’azione forte che consenta di superare la crisi

e ripartire guardando con fiducia al futuro”.

“L’attuazione dell’Accordo Quadro del 20 luglio 2020 tra il

Governo e le autonomie speciali, relativo al ristoro delle

minori entrate a seguito dell’emergenza Covid-19, – sottolinea

ancora – ha consentito di non tagliare la spesa già programmata

e di destinare i saldi di entrate pregresse ai nuovi

interventi”.

“È un provvedimento – evidenzia l’assessore del Bilancio

Giuseppe Fasolino – che oltre a contabilizzare i ristori delle

minori entrate conseguenti al Covid-19 interviene a favore del

sistema economico e sociale sardo fortemente penalizzato dalla

pandemia. In particolare, viste le numerose aspettative, e per

ampliare l’elenco dei beneficiari, abbiamo incrementato di

ulteriori 50 milioni il ‘Fondo emergenza imprese’, strumento che

ha riscontrato grande attenzione come misura in grado di

attenuare gli effetti economici della pandemia attraverso

prestiti e sovvenzioni rivolti alle imprese e ai professionisti

sardi”. (ANSA).



