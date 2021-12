Covid: schizzano verso alto contagi in Sardegna, 1.209 casi

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 31 DIC – Mai così tanti casi in Sardegna,

dove si registrano oggi 1.209 ulteriori casi confermati di

positività al Covid-19 e il decesso di 2 pazienti: un uomo di 83

anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un

residente nella provincia di Nuoro. Sono 5.588 le persone

testate ed è record anche di tamponi effettuati: fra molecolari

e antigenici, ne sono stati processati 22.192 in con un tasso di positività del 5,4% in risalta rispetto al 3,9% dell’ultimo

rilevamento

Pressoché stabili i ricoverati: nei reparti di terapia intensiva

sono 16 (+1) mentre quelli in area medica sono 146 (+2). Sono

7.830 le persone in isolamento (+1.004). (ANSA).



