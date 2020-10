Covid: Sci;Cdm,gare in Svizzera saranno tutte a porte chiuse

(ANSA) – GINEVRA, 16 OTT – Tutte le prove della Coppa del

Mondo di sci alpino della stagione 2020-2021 in programma in

Svizzera si svolgeranno senza la presenza del pubblico, e quindi

a porte chiuse. Lo ha annunciato la federsci elvetica con un

comunicato.

“Dopo un’approfondita analisi sulla situazione relativa al

Covid-19 e d’accordo con la ‘Swiss-Ski (la federazione n.d.r.) –

è scritto nella nota -, gli organizzatori svizzeri delle prove

di Coppa del Mondo 2020-2021 hanno deciso che questo inverno le

loro competizioni si svolgeranno senza pubblico”.

Nazione di grandi tradizioni sciistiche, la Svizzera accoglierà

cinque delle ‘tappe’ più prestigiose del circuito, ovvero

Saint-Moritz, Wengen, Crans-Montana, Adelboden e Lenzerheide,

per assistere alle quali solitamente arrivano decine di migliaia

di persone. Questa volta non sarà così, e ciò varrà anche per le

finali di Coppa del Mondo, che Lenzerheide ospiterà dal 17 al 21

marzo del prossimo anno. (ANSA).



