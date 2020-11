Covid: sconti e regali Natale, torna shopping a Milano

(ANSA) – MILANO, 29 NOV – Milano e la Lombardia da oggi sono

in zona arancione e sono tanti i milanesi che nel primo giorno

di riapertura dei negozi hanno affollato le vie dello shopping

per approfittare delle ultime offerte del Black Friday e per

iniziare a fare qualche regalo di Natale. Non succedeva da

settimane di vedere corso Vittorio Emanuele, l’arteria pedonale

che costeggia il Duomo e dove si trova anche la Rinascente,

piena di gente che passeggia con sacchetti e borse.

“Siamo usciti di casa per fare una passeggiata e poi

ovviamente vedendo i negozi aperti ne abbiamo approfittato per

fare qualche compera – ha spiegato Patrizia, a spasso con marito

e figlia – e c’è scappato anche qualche regalo di Natale”.

Federica, Sara e Claudia hanno fatto shopping nelle tante

catene di fast fashion del centro, “c’è molta gente in giro e

anche noi approfittiamo degli ultimi sconti, poi penseremo anche

ai regali di Natale”. Elena, che fa la commessa in un negozio

di un noto marchio, è soddisfatta delle prime ore di riapertura: “non è andata male, siamo soddisfatti, cercano soprattutto gli

sconti del Black Friday. Certo questa domenica è assolutamente

molto lontana da una domenica normale degli anni scorsi prina di

Natale”. (ANSA).



