Covid: Sei Nazioni, positivo azzurro rugby Varney

(ANSA) – ROMA, 13 OTT – Un caso di positività al covid anche

nella nazionale italiana di rugby. La Federazione italiana rugby

informa che un ciclo di test molecolari a cui sono stati

sottoposti gli atleti e lo staff della nazionale maschile,

radunata a Roma per preparare i recuperi del Guinness Sei

Nazioni 2020 contro Irlanda e Inghilterra, ha evidenziato un

caso di positività al COVID-19 in un atleta convocato. L’atleta

positivo, Stephen Varney (Gloucester Rugby, esordiente), è

asintomatico ed è stato immediatamente isolato dal resto del

gruppo squadra. Varney era risultato negativo ai tamponi svolti

precedentemente presso il proprio club di appartenenza. FIR ha

attivato tutte le procedure previste e informato le autorità

sanitarie di riferimento, nel pieno rispetto delle

regolamentazioni vigenti. La Nazionale prosegue il raduno a Roma

in osservanza delle disposizioni previste dall’autorità

sanitaria competente. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte