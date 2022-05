Covid: Shanghai allenta le restrizioni dopo lungo lockdown

Condividi l'articolo

Dopo due mesi di restrizioni pesanti che hanno limitato le attività commerciali e bloccato i residenti, le autorità di Shanghai hanno dichiarato oggi che elimineranno ulteriori limitazioni per riportare la città colpita dal Covid alla normalità. A fine marzo la città di 25 milioni di abitanti è stata posta sotto rigidio lockdown per zone dopo che una variante di Omicron si era diffusa. Dopo aver gradualmente allentato alcune regole nelle ultime settimane, oggi i funzionari hanno affermato che i residenti che vivono in aree ritenute a basso rischio potranno muoversi liberamente per la città. L’allentamento delle restrizioni si applicherà a circa 22 milioni di persone, ha detto ai giornalisti il ;;vicesindaco Zong Ming.

